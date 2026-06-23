Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti\'ye katılıyor
23.06.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset kulisleri hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Diğer partilerden istifa eden belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılım sürecine iki kritik isim daha ekleniyor. İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın perşembe günü resmi olarak AK Parti’ye katılacağı öğrenildi.

Partilerinden ayrılan belediye başkanlarının adresi olmaya devam eden AK Parti, yerel yönetimler kadrosunu iki önemli isimle daha genişletiyor. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti listelerinden Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önümüzdeki perşembe günü düzenlenecek resmi törenle AK Parti saflarına katılım sağlayacak.

Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
Mesut Özarslan

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı kulis bilgilerine göre; her iki belediye başkanının geçiş süreci oldukça ses getirecek bir törenle taçlandırılacak. Katılım töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında organize edilecek. Toplantıda, hem Rasim Arı'ya hem de Mesut Özarslan'a siyasi rozetlerini doğrudan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat takacak.

Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
Rasim Arı 

YEREL YÖNETİMLERDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Gerek İç Anadolu’nun kritik merkezlerinden biri olan Nevşehir’deki Rasim Arı hamlesi gerekse Ankara’nın en büyük ilçelerinden Keçiören’i yöneten Mesut Özarslan’ın katılımı, yerel yönetimler düzeyinde AK Parti’nin elini güçlendirecek stratejik adımlar olarak yorumlanıyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek törenle birlikte yerel yönetimlerdeki sandalye dağılımı da resmen değişmiş olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Nevşehir Belediyesi, Mesut Özarslan, Rasim Arı, İYİ Parti, Politika, AK Parti, Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler

12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:50:09. #7.13#
SON DAKİKA: Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.