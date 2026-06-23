Rozetlerini Erdoğan takacak! İki belediye başkanı daha AK Parti\'ye katılıyor

Partilerinden ayrılan belediye başkanlarının adresi olmaya devam eden AK Parti, yerel yönetimler kadrosunu iki önemli isimle daha genişletiyor. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti listelerinden Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önümüzdeki perşembe günü düzenlenecek resmi törenle AK Parti saflarına katılım sağlayacak.

Mesut Özarslan

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı kulis bilgilerine göre; her iki belediye başkanının geçiş süreci oldukça ses getirecek bir törenle taçlandırılacak. Katılım töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında organize edilecek. Toplantıda, hem Rasim Arı'ya hem de Mesut Özarslan'a siyasi rozetlerini doğrudan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat takacak.

Rasim Arı

YEREL YÖNETİMLERDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Gerek İç Anadolu’nun kritik merkezlerinden biri olan Nevşehir’deki Rasim Arı hamlesi gerekse Ankara’nın en büyük ilçelerinden Keçiören’i yöneten Mesut Özarslan’ın katılımı, yerel yönetimler düzeyinde AK Parti’nin elini güçlendirecek stratejik adımlar olarak yorumlanıyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek törenle birlikte yerel yönetimlerdeki sandalye dağılımı da resmen değişmiş olacak.