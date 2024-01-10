Sınır Tanımayan Gazeteciler, BMGK\'ya Filistinli Gazetecilerin Korunması İçin Acil Toplantı Düzenlemesi Çağrısı Yaptı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistinli gazetecilerin korunmasına ilişkin acil toplantı düzenlemesi çağrısında bulundu.

RSF'den yapılan açıklamada, 7 Ocak'ta gazeteci Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya'nın ölümlerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip eden Filistinli gazetecilere karşı 3 ay boyunca işlediği uzun suçlar listesine eklendiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucundan en az 81 gazetecinin Gazze'de öldüğü, bunlardan en az 18'inin mesleğini yerine getirirken veya gazeteci kimliği nedeniyle öldüğü vurgulandı.

Söz konusu tarihten bu yana, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin, muhabirlerin yaralanmasının ve medya kuruluşlarının tahrip edilmesinin, İsrail'in, BMGK'nin 2222 sayılı kararına uymadığını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, gazetecilerin korunmasına ilişkin BMGK'nin 2222 sayılı kararını uygulaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu kararın, özellikle çatışma zamanında gazetecilerin korunmasına dair uluslararası hukukun temelini oluşturduğu ve devletlere, sadece gazetecileri sivil toplumun bir parçası olarak değil, aynı zamanda özel toplumsal görevlerinden dolayı korumalarını zorunlu kıldığı ifade edildi.

BMGK'nin söz konusu kararının, gazetecilere, medya çalışanlarına ve basınla bağlantılı personele yönelik sahada koruma önlemleri sağlanması zorunluluğunu da kapsadığı anımsatılan açıklamada, "Bu şekilde, karar savaş muhabirlerinin haber alma özgürlüğünü ve çatışma dönemlerinde herkesin bilgi alma hakkını geniş kapsamlı olarak koruyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BMGK'nin, İsrail'in gazetecileri korumasını sağlamak için acil önlem alması ve İsrail'in de bu yönde bir dizi önlem almasını talep etmesi çağrısında bulunuldu.

Bu önlemler kapsamında, İsrail'in silahlı kuvvetlerine, gazetecilerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine ciddi şekilde uymaları konusunda kesin ve açık talimatlar vermesi; Refah Sınır Kapısı'nın açılarak uluslararası basının Gazze'ye girebilmesini ve isteyen Filistinli gazetecilerin çıkabilmesinin sağlanması yer aldı.

Gazze'de gazeteciler için "sığınma alanları" oluşturulması çağrısı

Açıklamada, BMGK'nin, İsrail'den Gazze Şeridi'nde görev yapan gazetecileri korumak için "sığınma alanları" oluşturulmasına ve bölgede çalışan gazeteciler için korunma ve profesyonel ekipmanların sağlanmasına yönelik önlem almasını talep etmesi istendi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, BMGK'ye, Filistinli gazetecilerin korunmasına ilişkin özel, acil bir toplantı düzenleme çağrısında bulundu.

Deloire, BMGK'nin 2015'te 2222 sayılı kararını oy birliğiyle kabul ederek tarihi bir karar aldığını vurgulayan Konseyin, İsrail'in bu karara uymasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Christophe Deloire, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de gazetecilere yönelik katliamı görmezden gelemez." ifadesini kullandı.