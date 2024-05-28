RSF, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçların soruşturulması için 3. kez Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için 3. kez Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuru yaptı.

RSF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UCM'ye başvurunun, 15 Aralık 2023 ve 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında en az 9 Filistinli gazeteciye karşı işlenen suçlar ve İsrail'in, 7 Ekim saldırılarından bu yana hayatını kaybeden toplam 100'den fazla gazeteci için yapıldığı belirtildi.

"RSF'nin bu gazetecilerden bazılarının kasıtlı cinayetlerin, diğerlerinin ise İsrail ordusunun sivillere yönelik kasıtlı saldırılarının kurbanı olduğuna ilişkin makul gerekçelere sahip olduğu" vurgulanan açıklamada, "Filistin medyasını yok eden" cinayetlerin soruşturulması talep edildi.

Açıklamada, RSF Direktörü Antoine Bernard'ın, "Cezasızlık, sadece Filistin'deki değil, dünyanın her yerindeki gazetecileri tehlikeye atıyor. Gazetecileri öldürenler, toplumun özellikle savaş zamanlarında daha da temel hale gelen bilgi edinme hakkına saldırıyor. Bunu yapanlar, sorumlu tutulmalıdır. RSF, bu amaçta Gazze'deki gazetecilerle dayanışma içinde çalışmayı sonuna kadar sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

3. kez yapılan başvurunun, 7 Ocak'ta Refah'ta İsrail'in saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren, Al Jazeera televizyonuna çalışan serbest gazeteciler Hamza al-Dahdouh ve Mustapha Thuraya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteciyi kapsadığı bildirildi.

RSF, Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Kasım ve Aralık 2023'te de UCM'ye başvurmuştu.