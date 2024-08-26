RSF ve İnsan Hakları Kuruluşlarından İsrail'e Yaptırım Çağrısı

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Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) de aralarında olduğu 60 basın ve insan hakları kuruluşu, Avrupa Birliği'nden (AB) Gazze'de gazetecileri hedef almayı sürdüren İsrail ile ticari ortaklık anlaşmasını askıya almasını ve hak ihlallerinde bulunanlara yönelik yaptırım uygulamasını istedi.

RSF'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, 60 basın ve insan hakları örgütü, 7 Ekim'den bu yana "benzeri görülmemiş sayıda gazeteci ölümleri ve tekrar eden basın özgürlüğü ihlallerinden" dolayı İsrail'e karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.

AB ülkeleri dışişleri bakanlarının 29 Ağustos'ta Brüksel'deki zirvesi öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e hitaben yazılan mektupta, "İsrail'in insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine aykırı şekilde yol açtığı ölümlerin ve basın özgürlüğü ihlallerinin AB-İsrail Ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını ve sorumlulara karşı yaptırım uygulanmasını" gerektirdiği belirtildi.

RSF Brüksel Ofisi Başkanı Julie Majerczak, konuya ilişkin açıklamasında İsrail'e karşı "sözden öte eyleme geçilmesi" gerektiğini ifade ederek, AB'nin üye olmayan ülkelerle yaptığı ortaklık anlaşmasında insan haklarına saygı ve demokratik ilkelerin temel alındığını hatırlattı ve İsrail'in açıkça bunu çiğnediğini vurguladı.

AB'nin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gazetecileri katletmeyi durdurması, bilgiye erişim hakkına ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi için gerekli her şeyi yapması gerektiğinin" altını çizen Majerczak, bunun AB'nin "güvenilirliği" için önemli olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı İbrahim Mervan Muharib'in de öldürülmesiyle 169'a yükseldi.