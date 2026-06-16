RTÜK Başkanı: İstanbul Photo Awards 2026, insani diplomaside öncülüğün göstergesi - Son Dakika
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RTÜK Başkanı: İstanbul Photo Awards 2026, insani diplomaside öncülüğün göstergesi

16.06.2026 00:30
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"İstanbul Photo Awards 2026 sergisi kapsamında, 10 kategoride 19 bin fotoğraf arasından 26 fotoğrafçının ödül almış olması, tanık ve kanıt olma konusunda ülkemizin insani diplomaside Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterdiği öncülüğün net bir göstergesidir"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "İstanbul Photo Awards 2026 sergisi kapsamında, 10 kategoride 19 bin fotoğraf arasından 26 fotoğrafçının ödül almış olması, tanık ve kanıt olma konusunda ülkemizin insani diplomaside Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterdiği öncülüğün net bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde AAtölye Sergi Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Photo Awards 2026" yarışması sergisi açılışının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımı ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ve sergiye katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AA'nın İstanbul Photo Awards'ı her yıl düzenleyerek haber fotoğrafçılarının emek ve özverilerini desteklemeyi amaçladığını belirten Daniş, şunları kaydetti:

"Objektifin yakaladığı her görüntü bir fotoğraf değildir, bazıları hakikatin zamana bıraktığı izdir. İstanbul Photo Awards 2026 sergisi kapsamında, 10 kategoride 19 bin fotoğraf arasından 26 fotoğrafçının ödül almış olması, tanık ve kanıt olma konusunda ülkemizin insani diplomaside Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterdiği öncülüğün net bir göstergesidir. Hakikate tanıklık eden, insanlık vicdanına seslenen ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki önemli gelişmeleri objektiflere taşıyan eserlerin yer aldığı serginin düzenlenmesinde emeği geçen Anadolu Ajansı ailesini ve uluslararası haber fotoğrafçılığına katkı sunan tüm fotoğrafçıları tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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