RTÜK Başkanı Şahin: Manipülatif Görüntü ve Haberleri Yayınlamakta Israrcı Olanlar Hakkında En Üst Sınırdan İdari Yaptırımlar Uygulanacak - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: Manipülatif Görüntü ve Haberleri Yayınlamakta Israrcı Olanlar Hakkında En Üst Sınırdan İdari Yaptırımlar Uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı televizyon kanallarının son günlerdeki yayın politikalarını sert bir dille eleştirdi. Şahin, "Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır." dedi.

25.03.2025 21:03
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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı televizyon kanallarının son günlerdeki yayın politikalarını sert bir dille eleştirdi. Şahin, "Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, "Sokağa inin" çağrılarının bazı kanallar tarafından kuralsızca saatlerce canlı yayınlandığını belirterek, bu durumun büyük bir sabırla takip edildiğini ve gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Bazı protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine hakaret edildiğini, camilere zarar verildiğini ve güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Şahin, "Milletimiz ne yazık ki tüm bu rezaletlere şahit olmuştur" dedi.

Açıklamasında, bazı markalara yönelik boykot çağrılarını ve yayılan dezenformasyonları da eleştiren Şahin, "RTÜK Anayasal bir kurum olarak denetleme görevini yerine getirmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakmaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu öne süren Şahin, "Bir ülkenin ana muhalefet partisinin, en azından kendi devletinin menfaatlerini gözetmesi beklenir" dedi.

RTÜK Başkanı, bazı medya kuruluşlarına yönelik idari yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını belirterek, "Hangi kanal olursa olsun, hukuksuzluk yapıyorsa ve manipülatif yayınlara devam ediyorsa gereken cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, RTÜK ve yöneticilerine yönelik tehdit ve hakaretler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını duyuran Şahin, RTÜK'ün bu tür tehditlerden etkilenmeyeceğini ve görevini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: Manipülatif Görüntü ve Haberleri Yayınlamakta Israrcı Olanlar Hakkında En Üst Sınırdan İdari Yaptırımlar Uygulanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin: Manipülatif Görüntü ve Haberleri Yayınlamakta Israrcı Olanlar Hakkında En Üst Sınırdan İdari Yaptırımlar Uygulanacak - Son Dakika
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