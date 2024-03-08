Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeleri belirledi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un son dönemdeki en önemli gündemlerinden birinin, kadının medyadaki temsili ve kadına yönelik şiddet ögelerinin yayınlarda yer almaması olduğu kaydedildi.
Sorunun medya eliyle derinleştirilmemesinin, aksine yayınlar yoluyla toplumsal problemin aşılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, televizyon izleyicilerinin yüzde 70'inin, televizyon yayınlarında şiddete çok fazla yer verildiğini düşündüğünün, ayrıca ekranlarda en fazla rahatsız olunan şiddet görüntüsünün yüzde 36,8 oranıyla kadına yönelik şiddet olduğunun tespitine yer verildi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nda yer alan, medyaya düşen önemli sorumluluklar başlığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeleri'nin oluşturulduğu bildirildi.
Etik ilkeler
RTÜK tarafından onaylanan etik ilke kararlarında, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yayıncılara tavsiyeler yer aldı.
Etik ilkelerin başlıkları, "mağduru değil faili göster", "şiddeti meşrulaştırma", "saygın değil suçlu", "mücadeleyi destekle", "çocuklara örnek ol", "güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat", "cezayı yayınla, adaleti göster" ve "destek al, destek ver" olarak belirlendi.
"Kadına yönelik şiddet sahneleri vatandaşlarımızı rahatsız ediyor"
Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu kararların kurul üyeleri tarafından oy birliğiyle alındığını bildirdi.
6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile yayınlarda şiddet, kadın istismarı gibi konulara yer verildiğini kaydeden Şahin, kadın istismarının önlenmesi konusunun da tüm medya organlarının ortak imza verdikleri Yayıncılık Etik İlkeleri'nde yer aldığına dikkati çekti.
Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeleri ile açıkta kalan bir konu bırakmadan kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini vurgulayan Şahin, "Son dönemde bu konu hep gündemimizde çünkü toplumsal bir yara var ve yayınlar yoluyla zaman zaman yangına körükle gidilebiliyor. Özellikle dizi filmlerdeki kadına yönelik şiddet sahneleri vatandaşlarımızı rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.
RTÜK'ün iletişim merkezine çok sayıda şikayet bildirimi geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin gerekliliği konuşuluyor ama uygulamadaki aksaklıklar henüz istenilen seviyede giderilemiyor. Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeleri'ni çok iyi takip edeceğiz. Bu kararların uygulanmasını temin için RTÜK İzleme Uzmanlarımız 7/24 mesai yapacak. Kararlıyız, kadına yönelik şiddet görüntüleri, kadın istismarı medyamızın gündeminden çıkmalı. Medyamız bu sorunun çözümüne katkı sağlamalı diye düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele etmek şart."
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