RTÜK'ten 7 Medya Kuruluşuna Cezalar - Son Dakika
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RTÜK'ten 7 Medya Kuruluşuna Cezalar

26.06.2025 20:46
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RTÜK, yayındaki ihlaller nedeniyle 1 kanala 10 gün yayın durdurma, 6 kuruluşa para cezası verdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 1 televizyon kanalına 10 gün süreyle yayın durdurma cezası, 6 medya kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

RTÜK, bugün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında yayın ihlallerini değerlendirdi. Kurul üyeleri, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden, kişilik haklarını ihlal eden, mezhepsel ayrımcılık içeren ve genel ahlaka aykırı yayınlar gerekçesiyle 6 medya kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Kurulda, 1 televizyon kanalına yayında kullanılan bazı ifadelerin mezhepsel ayrımcılığa ve kamuoyunda kutuplaşmaya yol açabilecek nitelikte bulunması nedeniyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi.

Aynı programda sarf edilen 'Türkiye'yi mahveden insanlarsınız' ve 'Hangi yabancı güçlerin temsilcisisin?' gibi ifadeler, kişilik haklarını ihlal edici, küçük düşürücü ve isnat içerikli bulunduğu belirtildi. Kanala, 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İSLAM DİNİNİ HEDEF ALAN İFADELERE CEZA

Başka bir kanalda yayınlanan programda İslam dinini hedef alan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte olabilecek ifadeler mercek altına alındı. İfadelerin eleştiri sınırlarını aştığı nedeniyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında üst sınırdan idari para cezası verildi.

DEVLETE YÖNELİK SUÇLAYICI YAYIN GEREKÇESİYLE CEZA

Başka bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türkiye'nin dış politikasını 'Büyük Ortadoğu Projesi'ne taşeronluk', 'İsrail'e dolaylı destek' ve 'Rejim değişikliklerine zemin hazırlama' şeklinde nitelendirilmesi, RTÜK tarafından devleti ve anayasal kurumları suçlayıcı ve itibarsızlaştırıcı ifadeler olarak değerlendirildi. Ayrıca, sınır ötesi askeri operasyonların İsrail'in güvenliğiyle ilişkilendirilmesi, devletin güvenlik politikalarının kriminalize edilmesi olarak değerlendirildi. RTÜK, bu yayınların hem hükümeti hem de devletin kurumsal dış politika yaklaşımını hedef aldığını, halk nezdinde devlete olan güveni zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti. Kurul, kanala ihlal nedeniyle üst sınırdan para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, bir televizyon kanalında yayınlanan tele- alışveriş programlarının, sürelere ve RTÜK'e yapılan bildirim yükümlülüklerine aykırı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. RTÜK, bu durumun haksız rekabete yol açtığını değerlendirerek kanala üst sınırdan idari para cezası verdi.

MEDYA PLATFROMLARINA CEZA

Bir medya kuruluşunda yayınlanan filmde yer alan yoğun şiddet ve cinsel saldırı sahneleri, RTÜK tarafından kamuoyunda rahatsızlık uyandıracak düzeyde bulundu. İçeriğin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan: 'Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' ve 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olamaz' ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle platforma üst sınırdan idari para cezası verildi.

Bir başka medya kuruluşunda yer alan bazı şarkılardaki küfürlü ve argo ifadeler, RTÜK tarafından toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ile Türkçenin doğru kullanımı ilkelerine aykırı bulundu. Bu gerekçeyle platforma üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

SİTELERİNE YÖNELİK ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRDI

RTÜK, yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen sitelere ilişkin yeni bir inceleme yaptı. İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son değerlendirmede, söz konusu sitelerde yalnızca basın faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek görsel- işitsel haber içeriklerine yer verildiği ve daha önce sakıncalı bulunan içeriklerin kaldırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, söz konusu sitelere yönelik erişim engeli kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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