RTÜK'ten Medya Temsilcilerine İftar

04.03.2026 23:41
RTÜK Başkanı Daniş, medya temsilcileriyle iftarda bir araya gelerek sorumlu yayıncılığı vurguladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve kurul üyeleri, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara Temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara Temsilcilerinin katılımıyla bir iftar programı gerçekleştirdi. Programa; RTÜK Başkan Vekili Deniz Güçer, RTÜK üyeleri Fatma Çeliker, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir, Tuncay Keser ile RTÜK Başkan Yardımcıları Feyzullah Tecirli ve Deniz Güler de katıldı. RTÜK Başkanı Daniş burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferinde medya temsilcileri ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Bugün burada sadece bir iftar buluşmasında değil; medya, toplum ve değerler ekseninde ortak bir sorumluluk bilinciyle bir aradayız" dedi.

'SORUMLU YAYINCILIK ANLAYIŞINDA 3A FORMÜLÜNÜ ESAS ALIYORUZ'

Başkan Daniş, dijitalleşme çağında medyanın; aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk alanı haline geldiğini belirtti. RTÜK olarak hedeflerinin, medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik eden, aileyi merkeze alan sağlıklı bir medya ekosistemi oluşturmak olduğunu vurgulayan Daniş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK yalnızca denetleyen değil; iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik eden bir anlayışla hareket etmektedir. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri bu vizyonun somut bir örneğidir. Toplam 18 milyon TL teşvikle aile değerlerini güçlendiren, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artmasını hedefliyoruz. Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz: Aklın Korunması, Ailenin Korunması, Ahlakın Korunması. Medya yalnızca bir eğlence ya da bilgilendirme aracı değildir. Bilgiye ulaşma araçlarının sürekli çeşitlendiği dünyada, medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimini geleceğimiz açısından önemsiyoruz."

'ORTAK DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Geleneksel medyanın karşısında artık yapay zeka ve derin öğrenme temelli sentetik medyanın dikkat çeken bir yükselişe geçtiğini kaydeden Daniş, gelişen teknolojilerin medya üzerindeki etkisine ilişkin, "Bu yeni medya düzeni bir yandan verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlarken, diğer yandan dezenformasyon ve kimlik manipülasyonu gibi ciddi riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu paradigma değişimi yalnızca içerik üretimini değil; hakikat, güven ve temsil kavramlarını yeniden tanımlayan, insan merkezli medya anlayışını küresel ölçekte şekillendiren hibrit bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu hibrit dönüşüm yalnızca içeriklerin üretimini değil; denetim, sorumluluk ve kamu güvenliği anlayışını da yeniden stratejik bir alan haline getirmiştir. Etik pusulasını kaybetmeyen, tıklanma yemini değil, toplumsal faydayı önceleyen sorumlu ve dönüştürücü bir medya kültürünün inşası için sizlerle birlikte kararlılıkla çalışmaya ve ortak değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Daniş, konuşmasının ardından medya temsilcileri ile istişare etti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Kültür, Güncel, İftar, Medya, Son Dakika

