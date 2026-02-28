RTÜK'ten Yayın İlkeleri Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RTÜK'ten Yayın İlkeleri Uyarısı

28.02.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK, yayınlarda toplumsal huzur ve kamu yararına uygunluk için 6112 sayılı kanuna uyulmasını hatırlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yayınlarda 6112 sayılı kanun kapsamındaki yayın hizmeti ilkelerine uyulması gerektiğini hatırlattı.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin yayın içeriklerinin kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkilerinin Kurul tarafından hassasiyetle izlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı 8'inci maddesi kapsamında, şiddeti özendirici, meşrulaştırıcı veya sıradanlaştırıcı yayınlara yer verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Toplumda korku, panik, endişe ve infial oluşturabilecek ifade, görüntü ve yorumlardan kaçınılması, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntülerin yayımlanmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, haber ve yorum içeriklerinde tarafsızlık, nesnellik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesinin bağlayıcı olduğu ifade edildi.

Yayınlarda nefret söylemi, ayrımcı dil ve kutuplaştırıcı ifadelere yer verilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, savaş ve çatışma içeriklerinin kamu yararı ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmelere ilişkin yayın hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi hususunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Güncel, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Yayın İlkeleri Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:38:20. #7.11#
SON DAKİKA: RTÜK'ten Yayın İlkeleri Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.