RTÜK Üyesi Taşcı\'dan Öztürk\'e Tepki

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, gazeteci Kemal Öztürk'ün Nusayrilere yönelik kullandığı sözlerin RTÜK gündemine alınması için günü RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğini açıkladı. Taşcı, "Bu sözlere başta RTÜK olmak üzere hiçbir kurum kulak tıkayamaz" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Öztürk'ün NTV ekranında dile getirdiği "...Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor…" sözlerine tepki gösterdi.

Taşcı, "Bu sözlerin Üst Kurulda görüşülmesi için pazartesi günü RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim. Bu sözlere başta RTÜK olmak üzere hiçbir kurum kulak tıkayamaz" ifadesini kullandı.