RTÜK Yayın Durdurma Kararları Açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bugün Üst Kurul toplantısında alınan yayın durdurma ve idari yaptırım kararları, bu yayınların hiçbir etik ilke gözetilmeden kişileri hedef göstermesi ve gerçek dışı iddiaları doğruymuş gibi sunması nedeniyle alınmıştır." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıya ilişkin hassasiyetlerini ilk andan itibaren açıkça dile getirdiklerini hatırlattı.

RTÜK olarak, bu çirkin saldırıyı milletle birlikte nefretle kınadıklarının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili birimleri, çok kısa süre içinde harekete geçerek failin yakalanmasını sağlamış ve olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için gereken adımları hızla atmıştır. Tüm bu süreçte devletimizin kurumları ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gösterdiği hassasiyete rağmen olayın hemen ardından bazı yayın organlarında, hiçbir somut delil ortaya konmadan devletimizi ve güvenlik güçlerimizi hedef alan, yargısız infaza varan yayınlar yapılmıştır. Bugün Üst Kurul toplantısında alınan yayın durdurma ve idari yaptırım kararları, bu yayınların hiçbir etik ilke gözetilmeden kişileri hedef göstermesi ve gerçek dışı iddiaları doğruymuş gibi sunması nedeniyle alınmıştır."

Şahin, RTÜK'ün, yayıncılığın anayasal sınırlar içinde yapılmasını gözeten bağımsız bir kurum olduğuna işaret ederek, "Tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi eleştiri bir haktır ve bu hakkın kullanılmasına saygımız sonsuzdur. Ancak eleştiri adı altında hiçbir yayın organı, kamu otoritesini zan altında bırakacak, toplumu yanıltacak ve kurumsal itibarı zedeleyecek şekilde sorumsuzca yayın yapma hakkına sahip değildir." değerlendirmesinde bulundu.