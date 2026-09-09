Ruanda'da Çin destekli 10 kilometrelik yol genişletme projesi başladı - Son Dakika
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Ruanda'da Çin destekli 10 kilometrelik yol genişletme projesi başladı

Ruanda\'da Çin destekli 10 kilometrelik yol genişletme projesi başladı
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Ruandalı ve Çinli yetkililer, başkent Kigali'deki Prince House ile Masaka arasındaki 10 kilometrelik yol genişletme ve iyileştirme projesini salı günü resmen başlattı. Proje, ülkede hayata geçirilen Çin destekli en yeni ulaşım çalışması olarak kayıtlara geçti.

KİGALİ, 9 Eylül (Xinhua) -- Ruandalı ve Çinli yetkililer, Ruanda'nın başkenti Kigali'de ulaşım ağının geliştirilmesi kapsamında yürütülecek yol genişletme ve iyileştirme projesini salı günü resmen başlattı.

Ruanda Altyapı Bakanlığı, Kigali'deki Prince House ile Masaka arasındaki 10 kilometrelik yol genişletme ve iyileştirme projesinin, ülkede hayata geçirilen Çin destekli en yeni proje olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ruanda'da Çin destekli 10 kilometrelik yol genişletme projesi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ruanda'da Çin destekli 10 kilometrelik yol genişletme projesi başladı - Son Dakika
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