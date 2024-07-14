Ruanda'da Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Ruanda'da Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yarın Yapılacak

Afrika ülkesi Ruanda'da yaklaşık 10 milyon seçmen yarın devlet başkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlerde devlet başkanlığı için 3, 80 sandalyeli meclis içinse 500'den fazla aday yarışacak. Kagame'nin dördüncü kez seçimi kazanması tahmin ediliyor.

14.07.2024 11:07
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Afrika ülkesi Ruanda'da yaklaşık 10 milyon seçmen yarın devlet başkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Yaklaşık 1000 gözlemcinin görevlendirildiği seçim için propaganda çalışmaları resmi olarak 22 Haziran'da başladı.

Seçimlerde devlet başkanlığı için 3, 80 sandalyeli meclis içinse 500'den fazla aday yarışacak.

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonuna göre yaklaşık 10 milyon seçmen, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak.

Seçmenler, ülkenin 30 bölgesinde ve yurt dışında kurulan 2 bin 500'e yakın sandıkta tercih yapacak.

İnsan hakları örgütleri, seçimlerin adil, şeffaf ve özgür yürütülmesi çağrısı yaptı.

Kagame 24 yıldır iktidarda

Ülkede 1998'den bu yana Ruanda Yurtsever Cephesi Partisinin genel başkanlığını yapan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yarınki seçimlerde 4'üncü kez aday oldu.

Mevcut Devlet Başkanı Kagame, Ruanda'da 1994'te Hutuların, 800 binden fazla Tutsi'yi öldürdüğü 100 gün süren katliamı bitirmesi nedeniyle ülkenin fiili lideri kabul ediliyor.

Kagame, 2000'den bu yana da devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Ülkede, 2015'te yapılan tartışmalı referandumla devlet başkanları için anayasada belirlenen iki dönem sınırı kaldırılırken, Kagame 2017'de yapılan seçimde oyların yüzde 98'ini alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildi.

Kagame, Nisan 2023'te aday olmayacağı mesajı verse de Ağustos 2023'te fikrini değiştirerek yeniden aday olacağını açıkladı.

Kendisine yönelik halk desteğine güvenen Kagame, kazanması durumunda sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi yaşam kalitesi sağlamayı amaçladığını ve ülkesinin "2050 Ulusal Vizyonu" doğrultusunda ilerleyeceğini belirtti.

Kagame'nin dördüncü kez seçimi kazanacağı tahmin ediliyor.

Kagame'ye karşı 2 aday yarışacak

Ruanda'da seçmenler yarın, mevcut Devlet Başkanı Kagame, muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisinden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana olmak üzere üç aday için oy kullanacak.

Mevcut Devlet Başkanı Kagame'ye karşı 2017'de yarışan Habineza ve Mpayimana, bu seçimde yeniden aday oldu.

47 yaşındaki Ruandalı siyasetçi Habineza, 2009'a kadar Kagame'nin partisi RPF üyesi olarak siyaset yaptı.

Partisinin başkan yardımcısının faili meçhul şekilde ölümü sonrası 2010'da İsviçre'ye giden Habineza, 2012'de yeniden Ruanda'ya döndü.

RPF'den ayrılarak 2017'de seçime giren Habineza, sadece yüzde 0,45 oy alabildi.

Habineza, seçilmesi durumunda toprak reformu yapacağını, doktor ve öğretmenler başta bazı mesleklerin maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

54 yaşındaki yazar ve insan hakları savunucusu Mpayimana ise Kagame'ye karşı mücadele edecek diğer bir aday olarak listeye eklendi.

1994'teki Ruanda Soykırımı'ndan kaçarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığınan Mpayimana, 2003'te Fransa'ya yerleşti, 2012'den sonra Ruanda ve Fransa'da yaşamaya devam etti.

1990 yılından itibaren çeşitli medya kuruluşlarında gazeteci olarak çalışan ve öğretmenlik yapan Mpayimana, Ulusal Birlik ve Sivil Katılım Bakanlığında 2021'den beri uzman olarak görev yapıyor.

Mpayimana, 2017 seçiminde yüzde 0,72'lik oy aldı ve bu seçim kampanyasında kendini, "Hiçbir düşmanlık göstermeyen barışçıl aday" olarak tanımlıyor.

İş kanununda reform ve altyapının güçlendirilmesinden başka Mpayimana, madencilik sektörü gibi ekonomi alanlarında reformlar yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruanda'da Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yarın Yapılacak - Son Dakika

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