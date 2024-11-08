Ruanda'dan Gazze'ye İnsani Yardım Gönderildi

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KİGALİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Ruanda, bölgenin artan yardım ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Gazze'ye bir insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi.

Ruanda hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, devam eden uluslararası yardım çabalarını desteklemek üzere perşembe günü yapılan bağış, çocuklar için zenginleştirilmiş besinler de dahil olmak üzere 19 tondan fazla gıda, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi içeriyor.

Yazılı açıklamada, "Ruanda çatışmanın sona erdirilmesini ve sivillerin hayatlarının korunmasını destekliyor" denildi.

Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre, Gazze'deki Filistinlilerin dörtte üçü hayatta kalabilmek için gıda yardımına muhtaç durumda. Gazze ekonomisi çöküşün eşiğine gelirken, temel ticari mallar artık pek çok bölge sakini için ulaşması güç bir lüks haline geldi ve en savunmasız gruplarsa giderek daha dayanılmaz bir yükle mücadele etmek zorunda kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Gıda Programı gibi 15 BM kuruluşu ile diğer yardım gruplarının başkanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun tamamı hastalık, kıtlık ve saldırıların neden olduğu ölümcül risklerle karşı karşıya" ifadelerine yer verilmişti.