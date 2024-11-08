Ruanda'dan Gazze'ye Yardım Gönderildi

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Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'nın, gıda, tıbbi ürün ve ilaçlardan oluşan insani yardım malzemelerini Gazze'ye gönderdiği bildirildi.

Ruanda Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, saldırılardan zarar gören Gazzeliler için insani yardım sevkiyatı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi malzemeleri içeren yardım sevkiyatının Ürdün ile işbirliği içinde yapıldığı belirtildi.

19 tondan oluşan yardım malzemeleri arasında çocuklara yönelik takviye gıdaların da olduğu kaydedilen açıklamada, Ruanda'nın Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve sivillerin hayatlarının korunmasını desteklediği ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 4 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail ordusunun sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığı, İsrail'in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği ve 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı aktarılmıştı.