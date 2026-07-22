Rubio: ASEAN'a Bağlılığımız Sürüyor - Son Dakika
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Rubio: ASEAN'a Bağlılığımız Sürüyor

22.07.2026 09:29
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Rubio, ABD'nin ASEAN'a destek verdiğini ve İran'ın Hürmüz Boğazı talebinin hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) bağlılığının sürdüğünü ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol kurma talebinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Rubio, Filipinler'de düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada, "ABD'nin ASEAN'ın yanında olduğu" mesajını yineledi.

Washington yönetiminin bölgeyle ilişkilerini ASEAN üzerinden yürütmeyi sürdüreceğini ifade eden Rubio, ABD'nin Güneydoğu Asya'da 2,5 milyar dolarlık stratejik yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.

Rubio, ABD'nin ASEAN ülkelerine mayın temizleme faaliyetleri için yaklaşık 130 milyon dolar destek sağlayacağını belirterek, enerji güvenliği kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının geliştirilmesi, sivil nükleer enerji programları ve kritik maden tedarik zincirlerine yönelik işbirliğinin de sürdürüleceğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Rubio, ABD'nin diplomatik çözüme açık olduğunu ancak İran'ın müzakerelerde verdiği taahhütleri yerine getirmediğini savundu.

İran'ın ABD ile doğrudan ve dolaylı temas kurarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Rubio, "Eğer ciddilerse biz de ciddiyiz. Değillerse çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağız." dedi.

Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini kontrol etme ve gemilerden geçiş ücreti alma hakkı talep ettiğini savunarak, bunun uluslararası hukukta herhangi bir dayanağının bulunmadığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA

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