Rubio, Fox News'ta Küba'nın çoktan düştüğünü, İran'ın felakete gittiğini öne sürdü - Son Dakika
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Rubio, Fox News'ta Küba'nın çoktan düştüğünü, İran'ın felakete gittiğini öne sürdü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'a verdiği röportajda İran'ın iflasa yakın olup olmadığı sorusuna ülkenin hızla felakete doğru gittiğini öne sürdü. Rubio, Küba'nın çoktan düştüğünü, Amerikan çıkarlarına karşı operasyon üssü olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın "iflasa yakın olup olmadığı" sorusuna karşılık ülkenin "hızla felakete doğru gittiğini", Küba'nın da "çoktan düştüğünü" öne sürdü.

Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın çok sayıda konvansiyonel silah üreterek bölgeyi tehdit etmesini önlediğini iddia eden Rubio, "Bunun aksini öğrenmemizin tek yolu, bunun olmasına izin vermek olurdu, o zaman da beş yıl içinde herkes, 'İnanılmaz, İran'ın konvansiyonel bir kalkanın arkasında nükleer silah programı geliştirmesine izin verdiler ve şimdi Orta Doğu'da Kuzey Kore var.' derdi." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran ile ilgili sorunun devrimden kaynaklandığını, ülkeyi yönetenlerin ABD medyasına konuşan "takım elbiseli hükümet yetkilileri" değil "kıyametçi vizyona sahip radikal Şii din adamları" olduğunu savundu.

İran'ın "iflasa yakın olup olmadığı" sorulan Rubio, "Bence şu anda oradalar ve hızla bir felakete doğru gidiyorlar." yanıtını verdi.

"Küba'nın Amerikan çıkarlarına karşı operasyon üssü olmasına izin vermeyeceğiz"

Rubio, Küba'nın "düşmeye yaklaşıp yaklaşmadığı" sorusuna karşılık ülkenin "işlevsel bir ekonomisi olmadığını" belirterek, "Gerçek şu ki Küba çoktan düştü." dedi.

Küba'nın "farklı bir yol seçmesini umduklarını" dile getiren Rubio, şunları kaydetti:

"Bugün silahları ve baskıcı rejimi kontrol edenler arasında, karşı karşıya oldukları gerçekliğe gözünü açacak bazı kişilerin olduğunu umuyoruz. Donald Trump, başkan olduğu sürece Küba halkının sırtından artık para kazanamayacaklar. Başkan Trump görevde olduğu sürece Küba'nın hiçbir koşulda Amerikan çıkarlarına karşı bir operasyon üssü haline gelmesine veya ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz."

Rubio, Venezuela'da da "özgür ve adil seçimlerin en kısa sürede düzenlenmesine imkan verecek koşulların sağlanması" için ülkedeki parlamentoyla çalıştıklarını ifade etti.

İngiltere'de hava üssü yakınlarındaki olay "çok ciddi bir durum"

İngiltere'de ABD'nin kullandığı bir hava üssü yakınlarında gözaltına alınan kişilerin daha sonra kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Rubio, "canlı yayında söyleyemeyeceği bazı şeyler olduğunu" belirtti.

Rubio, bu şüphelilerin engellenen girişiminin "çok ciddi bir durum" olduğunu ve "yabancı bir aktörün açıkça dahil olduğunu" kaydederek, İngiliz makamlarının ABD ile işbirliği yaptığını ve yardımcı olduğunu söyledi.

Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'nin Grönland'a ilişkin yaptığı açıklamalara nasıl tepki verdiği sorusuna karşılık Rubio, bu konunun görüşmelerde hiç açılmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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