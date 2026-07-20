Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

WASHINGTON, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmede Lübnan ve İsrail'i kapsayan üçlü çerçeve anlaşması ele alındı.

İsrail ve Lübnan, barış anlaşmasına zemin hazırlamak amacıyla haziran ayı sonunda bir çerçeve üzerinde mutabık kalmıştı. Ancak o tarihten bu yana İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7 Temmuz itibarıyla 4.320'ye, yaralı sayısının ise 12.203'e yükseldiğini açıkladı.