Rubio, Ukrayna Güvenlik Komisyonuna Başkanlık Edecek

19.08.2025 19:55
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'ya güvenlik garantileri için bir komisyon oluşturacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili oluşturulacak komisyona başkanlık yapacağı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Rubio'nun, Ukraynalı ve Avrupalı ulusal güvenlik yetkililerinin de yer alacağı söz konusu komisyonu oluşturacağı ifade edildi.

Rubio'nun oluşturacağı ve liderlik edeceği belirtilen komisyonun ana görevinin Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili başlıklar olacağı bilgisi verildi. Ukrayna ve Avrupa ulusal güvenlik danışmanlarının gelecek günlerde bir anlaşma formüle etmek üzere ilk görüşmelerini yapacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya, güvenlik garantileri şemsiyesi altında büyük ihtimalle "ABD'nin hava desteğini" sağlayacağı ifade edildi.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlamıştı.

Görüşmelerde, ABD ile Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri dahil birçok önemli başlık ele alınmış, Trump, bu konuda Rusya'nın da olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Rubio, Ukrayna Güvenlik Komisyonuna Başkanlık Edecek
