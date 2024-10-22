Ruh Sağlığı Semineri Gelibolu\'da

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Grup Bütünlüğü ve Motivasyon-Örgütsel Stres ve Tükenmişlik" konusunda İlçe Sağlık Müdürlüğünce eğitim semineri verildi.

Çocuk gelişim uzmanı Yeter Kaymaz ve Kronik Hastalıklar Birimi görevlilerince verilen seminerde, ruh sağlığının bozulmasında kişinin yakın çevresi, iş ortamı ve başarma düzeyi gibi faktörlerin etkilerinin olduğu, ruh sağlığının bozulması sonucu fiziki hastalıklardan daha derin sorunlar yaratabildiği belirtildi.

Seminer, soru cevap ve hizmet içi sunum bölümüyle sona erdi.