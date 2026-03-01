Rukiye Toy, Gençlerle İftar Yaparak Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rukiye Toy, Gençlerle İftar Yaparak Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Rukiye Toy, Gençlerle İftar Yaparak Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
01.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Ulaş İlçe Teşkilatı'nın iftar programında gençlerle buluştu. İftar öncesi şehit aileleri ve engelli vatandaşları ziyaret eden Toy, samimi diyaloglarıyla dikkat çekti. İlçe Başkanı Fatih Karacalar, Toy'un ziyaretinin önemine vurguda bulunarak, ilçenin geleceği için sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Ulaş İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programında gençlerle buluştu.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karacalar ve partililer tarafından karşılanan Toy, iftar öncesi şehit aileleri ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Daha sonra ilçede bulunan bir lokantada gençlerle iftar yapan Toy, kendileriyle sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Toy'a teşekkür eden Karacalar, şunları kaydetti:

"Ramazanın manevi ikliminde ilçemizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran Rukiye Toy vekilimize gönülden teşekkür ediyorum. Gönüllere dokunan samimiyeti, hemşerilerimizle kurduğu içten diyalog ve ilçemizin meselelerine gösterdiği hassasiyet, bizlere güç ve umut veriyor. Sayın vekilimizin desteğiyle ilçemizin daha güçlü yarınlara emin adımlarla yürüyeceğine inancımız tamdır. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, edilen duaları kabul etsin, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Rukiye Toy, AK Parti, Güncel, Sivas, İftar, Ulaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rukiye Toy, Gençlerle İftar Yaparak Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:19:34. #7.11#
SON DAKİKA: Rukiye Toy, Gençlerle İftar Yaparak Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.