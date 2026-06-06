Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? "Çifte standart" iddialarına yanıt geldi - Son Dakika
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Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? "Çifte standart" iddialarına yanıt geldi

Rümeysa Eker\'e soruşturma başlatıldı mı? "Çifte standart" iddialarına yanıt geldi
06.06.2026 16:03
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Rahmi Koç'a "Kürt kadın" fıkrası üzerinden soruşturma başlatılırken AK Partili eski Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında hiçbir işlem yapılmadığı yönündeki iddialara resmi yalanlama geldi. Açıklamada, Eker hakkında şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı, ifadesinin alındığı ve adli kontrol kararı verildiği belirtilerek "çifte standart" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında hiçbir adli işlem yapılmadığı ve korunduğu yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek hukuki sürecin şikayetin ardından derhal başlatıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada, Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde yapılan şikayetin ardından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.

İFADESİ ALINDI, ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Açıklamaya göre şüpheli R.E., 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla Terme Adliyesi'ne çağrılarak ifadesi alındı. Eker, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama" suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eker hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme yükümlülüğü" içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

"ÇİFTE STANDART" İDDİALARINA YANIT

Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Rahmi Koç hakkında soruşturma açılırken Rümeysa Eker korunuyor" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın görevlerini yerine getirdiği vurgulandı.

Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı?
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

NE OLMUŞTU?

Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı ve Atatürkçüler ile Kemalistleri hedef alan ifadeler büyük tepki çekmişti. Terme Belediye Meclisi'nde gündeme taşınan paylaşımlar nedeniyle CHP'li üyeler oturumu terk ederek protestoda bulunmuştu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Eker, hem AK Parti üyeliğinden hem de Terme Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa etmişti.

Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı?

Rahmi Koç, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? 'Çifte standart' iddialarına yanıt geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Ne soruşturması düşünce fikir özgürlüğü 0 0 Yanıtla
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