Rümeysa Eker\'e soruşturma başlatıldı mı? "Çifte standart" iddialarına yanıt geldi

Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında hiçbir adli işlem yapılmadığı ve korunduğu yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek hukuki sürecin şikayetin ardından derhal başlatıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada, Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde yapılan şikayetin ardından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.

İFADESİ ALINDI, ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Açıklamaya göre şüpheli R.E., 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla Terme Adliyesi'ne çağrılarak ifadesi alındı. Eker, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama" suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eker hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme yükümlülüğü" içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

"ÇİFTE STANDART" İDDİALARINA YANIT

Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Rahmi Koç hakkında soruşturma açılırken Rümeysa Eker korunuyor" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın görevlerini yerine getirdiği vurgulandı.