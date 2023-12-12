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Rus asıllı Türk vatandaşı saldırıya uğradı, saldırgan kaçtı - Son Dakika
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Rus asıllı Türk vatandaşı saldırıya uğradı, saldırgan kaçtı

Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G., eşinin yanından ayrılıp fotoğraf çekmeye gittiği sırada bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan, kadını boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştı. Çığlıkları duyan eşi S.G., olay yerine gelip kadını kurtarırken, saldırgan ormana kaçtı. Polis, kimliğini belirlediği çeşitli suçlardan kaydı olan Ö.D.'yi (64) yakalamak için çalışma başlattı.

Rus asıllı Türk vatandaşı saldırıya uğradı, saldırgan kaçtı
12.12.2023 - 15:22,
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ANTALYA'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G., eşinin yanından ayrılıp fotoğraf çekmeye gittiği sırada bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan, kadını boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştı. Çığlıkları duyan eşi S.G., olay yerine gelip kadını kurtarırken, saldırgan ormana kaçtı. Polis, kimliğini belirlediği çeşitli suçlardan kaydı olan Ö.D.'yi (64) yakalamak için çalışma başlattı.

Rus asıllı Türk vatandaşı E.G., eşi S.G. ile birlikte, 9 Aralık'ta öğle saatlerinde, Kemer ilçe merkezindeki Çalıştepe'ye doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra eşinin yanından ayrılıp fotoğraf çekmek amacıyla uçurumun olduğu noktaya gelen E.G.'nin yanına gelen erkek, kendisiyle konuşmaya çalıştı. İddiaya göre, E.G.'nin Rus olduğunu söylemesinin ardından erkek şüpheli, kadına saldırdı. Boğazını sıkıp uçurumdan atmaya kalkışan şüpheliye direnen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Boğuşma sırasında saldırgan, yere düşen E.G.'nin boğazını sıkmayı sürdürdü. Karısının çığlıklarını duyup, olay yerine gelen S.G., saldırgana müdahale etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşıp, ormanda izini kaybettirdi.

ÇOK SAYIDA KAYDI BELİRLENDİ

S.G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. S.G. ve eşi E.G., kendilerine saldıran şüpheliden şikayetçi oldu. Bölgedeki incelemede saldırganın kaçarken düşürdüğü poşette kimlik ve birkaç vesikalık fotoğraf bulundu. İncelemede saldırganın Ö.D. olduğu tespit edildi. Antalya Huzurevi'nde kaldığı fakat bir süredir buraya uğramadığı belirlenen Ö.D.'nin, daha önce 'Canavarca hisle öldürme', 'Zorla ırza geçmek' ve 'Suç delilini karartmak amacıyla öldürmek' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Antalya, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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