İSTANBUL'da yarın gerçekleştirilecek olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye katılacak olan Rus heyeti, İstanbul'a geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
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