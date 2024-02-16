Rus muhalif Aleksey Navalnıy Berlin Büyükelçiliği önünde anıldı - Son Dakika
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Rus muhalif Aleksey Navalnıy Berlin Büyükelçiliği önünde anıldı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy Berlin Büyükelçiliği önünde anıldı

Bugün cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde anıldı. Berlin'deki anma etkinliğinde yüzlerce kişi toplandı, Navalnıy'ın fotoğrafları taşındı, çiçekler bırakıldı ve mumlar yakıldı. Rus Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördükten sonra Moskova'ya dönüşünde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Rus mahkemesi, Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

16.02.2024 22:33
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Bugün cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde anıldı.

Başkent Berlin'deki Unter den Linden Caddesi'nde bulunan Rus Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi, Navalnıy'ı anmak için toplandı.

Çok sayıda kişinin Navalnıy'ın fotoğraflarını taşıdığı anma etkinliğinde, Büyükelçilik önündeki alana çiçek bırakıldı, mum yakıldı.

Rus Büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

?Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy'ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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