Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporijya bölgesinde Levadnoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, Zaporijya'da Levadnoye yerleşim birimini kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Rus Ordusu Levadnoye'yi Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?