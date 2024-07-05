Rus Ordusu Ukrayna'da 5 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rus Ordusu Ukrayna'da 5 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv, 4'ü Donetsk bölgesinde olmak üzere 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ayrıca, Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı ve bir helikopter vuruldu, birçok askeri araç ve silah imha edildi.

05.07.2024 23:35
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv, 4'ü Donetsk bölgesinde olmak üzere 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 23 saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda havaalanları, elektrik unsurları, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretim atölyeleri ile füze saklama yerlerinin vurulduğu aktarıldı.

Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, son1 haftada Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 4 yerleşim biriminin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağının Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarılırken, "Ayrıca, havaalanlarında bulunan 5 adet 'Su-27' tipi uçak ve 1 'Mi-24' tipi helikopter imha edildi, 2 adet 'Su-27' tipi uçak da hasar gördü." ifadesine yer verildi.

Söz konusu tarihlerde 32 Ukraynalı askerin teslim olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 228 İHA, 537 hava savunma füze sistemi, 16 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1364 çok namlulu roketatar, 11 bin 386 obüs ve havan topu ile 23 bin 345 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Ukrayna'da 5 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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