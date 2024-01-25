 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya'da Ukrayna'dan fırlatılan füzeyle düşen uçakla ilgili terör soruşturması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da Ukrayna'dan fırlatılan füzeyle düşen uçakla ilgili terör soruşturması başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi Rus uçağının Ukrayna'dan atılan füzeyle vurulduğunu ve terör soruşturması yürütüldüğünü açıkladı. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri araştırılıyor.

Rusya\'da Ukrayna\'dan fırlatılan füzeyle düşen uçakla ilgili terör soruşturması başlatıldı
25.01.2024 - 20:37,
Abone Ol

Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının Ukrayna'dan fırlatılan füzeyle vurularak düştüğünü ve olaya ilişkin terör soruşturması yürütüldüğünü bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinde İl-76 askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin incelemelerin oluşturulan ekiplerle sürdürüldüğü belirtildi.

Olayın terör soruşturması kapsamında incelendiği vurgulanan açıklamada, "Olay yerindeki incelemeden elde edilen ön veriler de dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağa Ukrayna topraklarından gelen bir uçaksavar füzesi tarafından saldırı yapıldığı sonucuna varmamızı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu "terör eyleminin" gerçekleştirilmesinde yer alan Ukrayna ordusundan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için araştırmaların da sürdüğü kaydedildi.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ise Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod- Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidini ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaşma talimatı verdiğini belirterek, "Devletimiz, bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Savunma, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Ukrayna'dan fırlatılan füzeyle düşen uçakla ilgili terör soruşturması başlatıldı - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Ukrayna'dan fırlatılan füzeyle düşen uçakla ilgili terör soruşturması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement