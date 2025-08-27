Rus Yüzücü Kayboldu, Güvenlik Kameraları İncelenecek - Son Dakika
Rus Yüzücü Kayboldu, Güvenlik Kameraları İncelenecek

27.08.2025 14:20
27.08.2025 14:20
Rus Yüzücü Kayboldu, Güvenlik Kameraları İncelenecek
BEYKOZ Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücü Nikola Svechinikov'un yüzme parkurunu tamamlamadan kaybolması üzerine, boğulmamış olma ihtimaline karşı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki sahil hattındaki tüm güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

BÜTÜN KAMERALAR İNCELENECEK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Rus yüzücü Nikola Svechinikov'un saat 10: 08'de atlama platformu üzerinde atlayarak yüzmeye başladığı fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasında kurulu olan parkura çıkmadığı, herhangi bir bitiş verisi alınamadığı boğulma tehlikesi geçirmeme ihtimali göz önünde bulundurularak şahsın bitiş noktası dışında başka bir alandan çıkış yapma ihtimali değerlendirildiği bu sebeple Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören park, bahçe, otel gibi güvenlik kameralarının araştırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

14:29
Netanyahu “1915 olayları soykırımdır“ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu
Netanyahu "1915 olayları soykırımdır" dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
14:11
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
14:11
Doktorun “çıplak“ diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
13:53
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
