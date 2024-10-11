Rüşvet Davasında Duruşma 20 Aralık’a Ertelendi

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ANKARA'da organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 4 polis hakkında, mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına karar verilerek, duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C.'nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla temmuz ayında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 4'ü polis 5 sanık hakkında 'Rüşvet' ve 'Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet' suçlarından iddianame düzenlenip, dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı. Savunma yapan Alp A., suçlamayı reddederek, "Evimizi kredi çekerek aldık. Mali analizin 16'ncı sayfasında adıma 2 tane taşıt bulunduğu kaydedilmiş. Mal beyanında bulunduğum; ama param yetmediği için alamadığım kooperatif, şüpheli bulunan şey. Toplamda da 1 milyon 743 bin lira yatırım hesabında bulunan param. Bütün mal beyanımız bu şekilde. Bunların tamamını topladığımızda da 7 milyona yakın bir miktar çıkıyor. 24 yıllık kamu görevlisi olan benim ve eşimin bütün mal varlığı bundan ibarettir. Bu durum, MASAK raporu tarafından, 'Mal varlığı edinmenin mali profile uygun olamayabileceği' ifadeleriyle şüpheli bulunmuştur. Meslek hayatım boyunca ne kendime ne aileme haksızlık etmedim, herhangi bir haksız menfaat sağlamadım" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına hükmedip, bir sonraki celsede sanık Ayhan Bora Kaplan'ın hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Aralık'a ertelendi.