Rüşvet Davasında Duruşma 20 Aralık’a Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rüşvet Davasında Duruşma 20 Aralık’a Ertelendi

Ankara'da 4 polis, rüşvet suçlamasıyla yargılandıkları davada, mal varlıklarına tedbir kararı devam etti.

11.10.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 4 polis hakkında, mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına karar verilerek, duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C.'nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla temmuz ayında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 4'ü polis 5 sanık hakkında 'Rüşvet' ve 'Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet' suçlarından iddianame düzenlenip, dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı. Savunma yapan Alp A., suçlamayı reddederek, "Evimizi kredi çekerek aldık. Mali analizin 16'ncı sayfasında adıma 2 tane taşıt bulunduğu kaydedilmiş. Mal beyanında bulunduğum; ama param yetmediği için alamadığım kooperatif, şüpheli bulunan şey. Toplamda da 1 milyon 743 bin lira yatırım hesabında bulunan param. Bütün mal beyanımız bu şekilde. Bunların tamamını topladığımızda da 7 milyona yakın bir miktar çıkıyor. 24 yıllık kamu görevlisi olan benim ve eşimin bütün mal varlığı bundan ibarettir. Bu durum, MASAK raporu tarafından, 'Mal varlığı edinmenin mali profile uygun olamayabileceği' ifadeleriyle şüpheli bulunmuştur. Meslek hayatım boyunca ne kendime ne aileme haksızlık etmedim, herhangi bir haksız menfaat sağlamadım" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına hükmedip, bir sonraki celsede sanık Ayhan Bora Kaplan'ın hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Ayhan Bora Kaplan, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Aralık, Ankara, Polis, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet Davasında Duruşma 20 Aralık’a Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 ’Hatay benim şahsi meselem’ diyen Özel’e manidar yanıt 'Hatay benim şahsi meselem' diyen Özel'e manidar yanıt
17:37 Listeye giren yeni firmalar var Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:45 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
08:26 Ölümden dönmüştü Duayen gazeteci Reha Muhtar’ın sağlık durumunda son gelişme Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 19:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Rüşvet Davasında Duruşma 20 Aralık’a Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.