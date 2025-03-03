Rusya-ABD İlişkilerinde Yavaş İlerleme

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MOSKOVA, 3 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasındaki buzların erimesinden hızlı sonuçlar beklenmemesi gerektiğini, öte yandan iki ülkenin işbirliği önceliklerini belirlemeye çalıştığını söyledi.

Peskov kısa süre önce yerel medyaya verdiği bir demeçte, "Bence şimdiden olası işbirliği konularının ana hatlarını belirlememiz gerekiyor, ancak şu anda bu alanda hızlı sonuçlar beklememeliyiz" dedi.

Büyük zarar gören Rusya-ABD ilişkilerini düzeltmek için yapılması gereken çok şey olduğunu söyleyen Peskov, ancak hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de ABD Başkanı Donald Trump siyasi iradelerini sürdürürse Rusya-ABD ilişkilerinin daha hızlı normalleşebileceğini vurguladı.

Peskov, ABD yönetiminin dış politika başlıklarını yeniden şekillendirdiğini kaydederek, bunun Rusya ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.