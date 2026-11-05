Rusya: ABD Kongresi ara seçimleri Rusya'nın Ukrayna politikasını etkilemeyecek - Son Dakika
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Rusya: ABD Kongresi ara seçimleri Rusya'nın Ukrayna politikasını etkilemeyecek

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Demokratların kazandığı ABD Kongresi ara seçimlerinin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu etkilemeyeceğini belirterek, Rusya'nın çıkarlarının her koşulda korunacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Demokratların kazandığı ABD Kongresi ara seçimlerinin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu etkilemeyeceğini belirterek, Rusya'nın çıkarlarının her koşulda korunacağını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki bazı konuları değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna konusundaki çıkarlarının ABD'deki siyasi gelişmelere bağlı olmadığını vurgulayan Peskov, "Rusya'nın çıkarları her koşulda korunacaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından görevini ve dış politikasını sürdüreceğine işaret eden Peskov, "Bunun dışındaki her şey bizim açımızdan ABD'nin iç meselesidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini tercih ettiklerini belirten Peskov, Kiev yönetiminin gerekli siyasi iradeyi göstermesi halinde bunun mümkün olabileceğini, aksi takdirde Rusya'nın askeri operasyonlarını sürdüreceğini söyledi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'da düzenleyeceği görüşmeye Rusya'yı, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in temsil edeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye ilişkin de konuşarak, ihtiyaç duyulması halinde görüşmenin kısa sürede organize edilebileceğini kaydetti.

ABD'ye dizel sevkiyatı

Rusya'dan ABD'ye gönderilen dizel yakıt taşıyan tankerlerin rotalarını değiştirdiğine ilişkin haberleri de değerlendiren Peskov, sevkiyatların gerçekleştirildiğini ancak ticari ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılamayacağını söyledi.

Peskov, sevk edilen dizel yakıtın tamamının alıcı bulacağını belirterek, ABD ile yapılan dizel yakıt anlaşmasının iptal edildiğine ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan Peskov, Avrupa'daki bazı süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların arkasında Rusya yanlısı hacker grupların bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Söz konusu suçlamaların herhangi bir kanıta dayanmadığını belirten Peskov, Avrupa ülkelerinde Rusya'ya yönelik bu tür suçlamaların giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Kaynak: AA
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