Rusya açıklarında İHA saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Anna-S kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İHA saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi sırasında Boğaz'daki deniz trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Kaynak: DHA
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