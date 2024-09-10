Mişustin Özbekistan'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mişustin Özbekistan'da Görüşme Gerçekleştirdi

Mişustin Özbekistan\'da Görüşme Gerçekleştirdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini ve ilişkileri daha da güçlendirmenin önemini vurguladı.

10.09.2024 17:17
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Mişustin'i kabulünde, Rusya ile ülkesi arasında işbirliğinin daha da pekiştirilmesinin, ülkeler arasındaki göçmen meselelerinin, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğini daha da verimli hale getirmenin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını ve iyi dileklerini Mirziyoyev'e ileten Mişustin de ülkesinin Özbekistan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Görüşmede Özbekistan ile Rusya arasındaki çok yönlü işbirliği ve müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Ayrıca mayıs ayında Putin'in Özbekistan ziyaretinde imzalanan mutabakatların hayata geçirilmesiyle ilgili konular görüşüldü.

Taraflar ikili ticaret hacminin artırılması, sanayi, enerji, tarım, ulaştırma ve ekonominin diğer alanlarındaki işbirliği projelerinin desteklenmesi ve hızlandırılması için koordineli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Özbekistan-Rusya ortak komisyon toplantısı düzenlendi

Mişustin, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Özbekistan-Rusya hükümetler arası ortak komisyon toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Aripov, Rusya'nın Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 7 yılda 2,5 kat arttığını ve 2023 yılında 10 milyar doları aştığını kaydetti.

İki ülke devlet başkanlarının 2030 yılında ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması konusunda ülke hükümetlerini görevlendirdiklerini anımsatan Aripov, bu çerçevede ortaklıkların çoğaltılması ve yatırım projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili ortak çalışmaları arttıracaklarını vurguladı.

Aripov, "Özbekistan, Rusya ile çok taraflı ve ikili yakın ve yapıcı işbirliğine her zaman hazırdır." dedi.

Mişustin de Özbekistan'ı Rusya'nın güvenilir ortağı olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik, karşılıklı saygı ve menfaatlere dayandığını belirtti.

Ülkesinin Özbekistan ekonomisine faal olarak yatırım yaptığını ifade eden Mişustin, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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