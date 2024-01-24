Rusya\'da Esir Değişimi İçin Gönderilen Uçak Düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı uçuş gerçekleştiren "İl-76" tipi uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü belirtildi.

Düşen uçakta, esir değişimi için Belgorod bölgesine götürülen 65 Ukraynalı askerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kazanın nedenlerini araştırmak için olay yerine Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı bir ekibin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca olay yerine arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği kaydedildi.