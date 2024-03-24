- Rusya'daki konser saldırısında ölenler çiçeklerle anılıyor
MOSKOVA - Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'nda konser salonuna düzenlenen saldırıda 133 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajları gönderirken, dünyanın farklı noktalarında yaşayanlar da saldırıda hayatını kaybedenleri anıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayanlar saldırıda hayatını kaybedenler için hem saldırının gerçekleştirildiği belediye binasının önüne hem de bir oyuncak ayılar ve çiçekler bıraktı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Rusya Büyükelçiliği önüne gelen Almanlar, saldırıda ölenler için büyükelçilik binasının önüne çiçek bıraktı. Saldırıda ölenler arasında bulunan çocuklar için ise küçük oyuncak ayı bırakan ziyaretçiler ölenler için dualar etti.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Rusya Büyükelçiliği'nin önüne çiçek bırakan Danimarkalılar ölenlerin anısına mum yaktı.
Öte yandan Rusya'nın Bakü, Bişkek, Viyana, Kişinev, Beyrut veLondra Büyükelçilikleri önüne binlerce çiçek bırakıldı.
Bayraklar yarına indi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleştirdiği konuşmasında bugün için 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Ülkedeki kamu binalarında bulunan Rus bayrakları yarıya indirildi. Kremlin'deki Rus bayrağı ile St. Petersburg'da Yasama Meclisi'ndeki bayraklar yarıya indirildi.
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