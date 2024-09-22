Rusya'dan Barış Zirvesine Katılmayacak Açıklaması - Son Dakika
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Rusya'dan Barış Zirvesine Katılmayacak Açıklaması

Zaharova, Ukrayna'daki barış zirvesine katılmayacaklarını ve çözüm sürecinin işlemediğini belirtti.

22.09.2024 11:22
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MOSKOVA, 22 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna konusunda düzenlenebilecek ikinci bir barış zirvesine katılmayacaklarını belirterek zirvenin, çatışmanın çözümüyle ilgisi olmadığını söyledi.

Zaharova söz konusu açıklamayı Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kasım ayında düzenlenecek ikinci barış zirvesine Rus temsilcileri de davet etmeyi planladığı şeklindeki haberler konusundaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Rus temsilciler sözde Burgenstock Süreci kapsamındaki hiçbir toplantıya katılmadı, katılmayı da planlamıyor. Bu sürecin çatışmalara son verecek gerçek bir çözümle alakası yok" dedi.

Zaharova, zirvenin işe yaramayacak olan Zelenski formülünü çatışmanın tek çözümü olarak öne çıkarmak, uluslararası destek aramak ve Rusya'ya teslim olması için ültimatom vermek üzere bir platform olarak kullanılmak istendiğini söyledi.

Rusya'nın krize diplomatik çözüm bulunmasına karşı olmadığını yineleyen sözcü, sahadaki durumu, gelişen jeopolitik gerçekleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Haziran'da önerdiği inisiyatifi yansıtan ciddi teklifler üzerinde görüşmelere açık olduklarını vurguladı.

Sözcü, "Rusya olmadan ve Rusya'nın çıkarlarını dikkate almadan adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik son saldırılarına ve Rusya'nın iç kesimlerini vurabilecek NATO'nun uzun menzilli silahlarını talep etmesine atıfta bulunarak Kiev ve Batılı ülkeleri barış yerine savaşa odaklanmakla eleştirdi.

Kaynak: Xinhua

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