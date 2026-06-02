Rusya'dan Ukrayna'ya Karadeniz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Ukrayna'ya Karadeniz Uyarısı

02.06.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarını provokasyon olarak nitelendirerek endişe duydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'de tankerlere saldırısının, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir provokasyon olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin, Karadeniz'deki terör faaliyetlerini artırmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı geminin geçen hafta insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasını değerlendirdi.

"Ukrayna ordusunun, İHA'ları kullanarak gemilere haydutça baskınlar düzenlediğini ve suçu Rusya'ya attığını" belirten Zaharova, "Kiev yönetiminin, Karadeniz'deki terör faaliyetlerini artırmasından endişe duyuyoruz. Bu, sivil gemi taşımacılığı için koşulların bozulmasına ve risklerin artmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, bölgedeki her türlü güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasının, Ukrayna krizinin kapsamlı çözümündeki en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait insansız araçların, Türkiye kıyısında Boğaz yakınlarında tankerlere yönelik saldırısı, Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir provokasyon. Sivil ticaret gemilerine karşı bu eylemler, olaylara karıştığını inkar etmeyi tercih eden Kiev cuntasının uluslararası hukuk normlarına tamamen kayıtsız kaldığını gösteriyor. Terör eylemleri niteliğinde olan bu tür provokasyonlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerekiyor."

Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı yük gemisinin, Karadeniz'de saldırıya uğradığını, 2 Türk vatandaşının da yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Karadeniz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:30:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya Karadeniz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.