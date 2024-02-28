Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu\'na katılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede enerji, güvenlik, bankacılık, turizm ve bölgesel konular ele alınacak.

28.02.2024 14:37
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacağı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programı hakkında bilgi verdi.

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanının davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov'un Türk mevkidaşıyla da görüşmesi planlanıyor." dedi.

Zaharova, Lavrov ile Fidan'ın görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını aktardı.

Kaynak: AA

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