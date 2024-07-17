Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: BMGK kararları kağıtta mürekkep gibi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: BMGK kararları kağıtta mürekkep gibi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BMGK'nin Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez bir araya geldiğini hatırlatarak, BMGK kararlarının kağıtta mürekkep olduğunu söyledi. Lavrov, İsrail'in Gazze'de yaptığı askeri operasyonun çok korkunç bir yıkıma yol açtığını belirtti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Gazze'deki durumu en çok belgelenen soykırım olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

17.07.2024 19:07
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NEW Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son 10 ayda bakanlar düzeyinde Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez bir araya geldiğini, 4 BMGK kararının kabul edildiğini hatırlatarak, "Ancak işgal altındaki Filistin topraklarında akan kan, bu kararların sadece kağıtta mürekkep olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'da, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un başkanlığında Filistin'deki durum hakkında oturum düzenlendi.

Lavrov, konuşmasına başlamadan önce, BMGK'ye giren ve kimliği bilinmeyen iki kadın ellerinde resimlerle "Esirleri serbest bırakın." diye bağırdı. Lavrov, gösteri düzenleyenlere "Derdiniz ne? Biriniz gelin, açık bir şekilde anlatın." dedi. Söz konusu kişilerden cevap gelmeyince göstericiler güvenlik tarafından dışarıya çıkarıldı.

Bunun ardından Lavrov, konuşmasına geçti.

"Orta Doğu daha önce benzeri görülmemiş güvenlik riskleriyle karşı karşıya." uyarısında bulunan Lavrov, akan kanı durdurmak ve sivillerin acısını dindirmek için dürüst diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'nın tarihsel olarak bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler yürüttüğünü belirterek, ülkesinin Filistin'in BM üyeliğini de desteklediğini, halihazırda BM üyesi 150 ülkenin Filistin'i tanıdığını kaydetti.

BMGK'nin son 10 ayda bakanlar düzeyinde Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez bir araya geldiğini, 4 BMGK kararının kabul edildiğini ifade eden Lavrov, "Ancak işgal altındaki Filistin topraklarında akan kan, bu kararların sadece kağıtta mürekkep olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Dostu ABD'nin desteğiyle İsrail'in kapsamlı askeri operasyonu son 10 ayda çok korkunç bir yıkıma yol açtı." dedi.

Gazze'de 10 ayda 40 bine yakın sivilin öldürüldüğünü ifade eden Lavrov, bunun Ukrayna'nın güneydoğusunda "10 yıldır süren ihtilafta" ölenlerin iki katı olduğunu söyledi.

Lavrov, (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in 2009'da söylediği gibi "Gazze'deki ihtilaf, dünyada insanların kaçmasına bile izin vermeyen tek ihtilaf" olduğunu belirterek, durumun daha da kötüleştiğine işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da kötüleşen durumdan ABD politikalarını sorumlu tuttu.

"Gazze en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçecek"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise "Gazze en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aylardır kıtlık, susuzluk ve hastalığı silah olarak kullanarak bir insani facia yarattığını aktaran Mansur, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkı ve esirleri umursamadığını dile getirdi.

Mansur, Netanyahu'nun uluslararası hukuk ve insan onurunu da umursamadığını, sadece siyasi yaşamını düşündüğünü belirtti.

"Size soruyorum BM Güvenlik Konseyi, bu akıl hastasının Filistin halkına yönelik soykırımını kim durduracak? Kim onun karar vermesini engelleyecek?" sorularını yönelten Mansur, artık değişim zamanı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: BMGK kararları kağıtta mürekkep gibi - Son Dakika

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