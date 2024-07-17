Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı uluslararası insancıl hukuka aykırı - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı uluslararası insancıl hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze'de yaptığının toplu cezalandırma olduğunu ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Lavrov, Birleşmiş Milletler binasında düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma tepki vermede başarısız olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmadığını vurguladı. Lavrov ayrıca, İsrail'in gerginliği artırmak istediğini, İran'ın ise istemediğini söyledi ve Batı'nın gerginliği azaltmak için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna konusunda da konuşan Lavrov, Minsk Anlaşması'nın uygulanması halinde Ukrayna'nın sınırlarını muhafaza edeceğini belirtti ve Ukrayna'ya silah pompalamayı bırakmanın savaşı sona erdireceğini söyledi. Lavrov ayrıca, NATO'nun adil olmayan ve agresif politikaları olduğunu ve Rusya'nın Avrasya güvenlik modelini savunduğunu dile getirdi. ABD ile ilişkilere değinen Lavrov, ABD halkının seçeceği her liderle çalışmaya hazır olduklarını ve ilişkilerin saygılı ve eşit zeminde yürümesi gerektiğini vurguladı.

17.07.2024 22:45
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NEW Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze'de yaptığının toplu cezalandırma, bunun da uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenledi.

"Uluslararası toplumun Gazze'deki duruma tepki vermekte başarısız" olduğuna işaret eden Lavrov, konuya ilişkin alınan hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığının altını çizdi.

7 Ekim saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, "İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu cezalandırmadır." ifadesini kullandı.

Toplu cezalandırmanın uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu dile getiren Lavrov, "Bir ihlalle başka ihlaller yaparak savaşamazsınız." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin ofisini de "çifte standart" uygulamakla suçlayan Lavrov, Gazze'ye yönelik saldırılardan bahsederken saldırının kim tarafından yapıldığını açık şekilde söylemediklerini ancak söz konusu Ukrayna olunca hemen Rusya'yı suçladıklarını kaydetti.

Lavrov, BM çalışanlarının tüm üyelere karşı tarafsız olması zorunluluğunun altını çizdi.

"İsrail, gerginliği artırmak istiyor"

Orta Doğu'da gerginlik ve İran'ın dahil olma ihtimaline ilişkin soruya Lavrov, "İran gerginliği artırmak istemiyor. İsrail istiyor." dedi.

Lavrov, Hizbullah'ın da itidalli davrandığını ancak ABD ve İsrail'in çatışmayı körüklemeye, "kapsamlı savaş" başlatmaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın gerginliği azaltmak için ihtiyaç olan tüm çabayı sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

" İstanbul'da barış sağlanmak üzereydi"

Ukrayna'daki durum hakkında da konuşan Lavrov, "Minsk Anlaşması uygulansaydı Ukrayna, Kırım hariç 1991 sınırlarını muhafaza ederdi." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "barış önerisinin" tek taraflı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, İstanbul'da 2022'de yürütülen müzakerelerde barışın sağlanmak üzere olduğunu anımsatarak, "Dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya imzalamayın talimatını verdi ve masadan kalktılar." ifadesini kullandı.

Lavrov, "Ukrayna'ya silah pompalamayı bırakırsanız savaş sona erer." dedi.

"Avrasya güvenlik modelini savunuyoruz"

NATO'nun adil olmayan ve agresif bir politikası bulunduğunu kaydeden Lavrov, kendilerinin Avrasya güvenlik modelini savunduklarını söyledi.

Lavrov, bu modelin eşitlik temelli olacağını ve herkesin çıkarlarını gözeteceğini belirtti.

"ABD halkının seçeceği her liderle çalışmaya hazırız"

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna'ya desteğin kesilmesini savunan yeni başkan yardımcısı adayı J.D Vance'in seçilmesi durumunda ilişkilerin nasıl olacağının sorulması üzerine Lavrov, "ABD halkının seçeceği her liderle çalışmaya hazırız." dedi.

Lavrov, Trump'ın başkan olduğu dönemde Rusya'ya yoğun ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulandığını ancak buna rağmen "diyalog kanallarının en üst seviyede açık" olduğunu bildirdi.

Mevcut ABD yönetimiyle diyaloğun bulunmadığını ifade eden Lavrov, ilişkilerin saygılı ve eşit zeminde yürümek zorunda olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sergey Lavrov, Avrasya, Ukrayna, İsrail, Gazze, Rusya, Nato, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı uluslararası insancıl hukuka aykırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı uluslararası insancıl hukuka aykırı - Son Dakika
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