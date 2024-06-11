Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail\'in Hamas\'a yönelik yöntemleri kabul edilemez

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NİJNİY Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Hamas'a yönelik kullandığı yöntemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gecikmeden Birleşmiş Milletler'in, İsrail ve komşu ülkelerle barış içinde varlığını sürdürecek Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararının uygulanmasına geçilmesi gerekiyor." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yapılan BRICS'in Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

BRICS temsilcilerinin, ABD ve müttefiklerinin izlediği ticari korumacılık siyasetinin bencil ve yıkıcı olduğunu, adil çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasının önemini vurguladığını ve mevcut küresel yönetim sisteminin reformundan yana olduğunu kaydeden Lavrov, BRICS'e katılmak isteyen ülke sayısının 30'a yaklaştığını söyledi.

" Gazze'de durum trajik"

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, bu durumun "trajik" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Hamas'a yönelik kullandığı yöntemler kabul edilemez. Gazze'de 37 bin Filistinli öldü. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuk. Yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. Elbette bu kabul edilemez. Bu operasyonun derhal durdurulması, ateşkesin sağlanması ve ağır insani sorunlara acilen çözüm bulunmasından yanayız. Ara verilmeden, gecikmeden Birleşmiş Milletler'in, İsrail ve komşu ülkelerle barış içinde varlığını sürdürecek Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararının uygulanmasına geçilmesi gerekiyor."

Bazı dış güçlerin Gazze ile ilgili plan oluşturduğuna dikkati çeken Lavrov, bunun Filistinlilersiz yapıldığını dile getirdi.

Lavrov, "Filistinliler, hala çeşitli dış sponsorlara bağlı ve parçalanmış durumda. Ancak birleşik bir Filistin, gerekli sonuca ulaşmayı amaçlayan müzakerelerde ortak olabilir. Filistinliler bölündüğü sürece başarı elde etmek pek mümkün değil." diye konuştu.

"Rusya ile İran arasındaki işbirliği anlaşması henüz imzalanmadı"

Bakan Lavrov, Rusya ile İran arasındaki işbirliği anlaşmasına da değinerek, "Şimdilik bu anlaşma imzalanamıyor. Bu anlaşma, metin üzerinde mutabık kalınmasına rağmen henüz imzalanmadı. Bu anlaşmanın başkanların imzasına sunulması için İran'ın anlaşmadaki konulara ilişkin bazı yasal prosedürleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu henüz yapılmadı." dedi.

BRICS toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldiğini söyleyen Lavrov, Bakıri'nin söz konusu anlaşmaya bağlı kaldıklarını teyit ettiğini aktardı.

ABD nükleer savaşı kışkırtmaya çalışıyor

ABD'nin nükleer savaşı kışkırtmaya çalıştığını belirten Lavrov, "Onlar (Amerikalılar), nükleer savaşı kışkırtırlarsa bundan yalnızca Avrupa'nın zarar göreceğinden ve her zaman olduğu gibi bundan kazanacaklarından eminler. İşte bu, şu anda ABD'nin politikasını belirleyenlerin ve Ukrayna'yı yönetenlerin felsefesi, zihniyeti." dedi.

Batı ile Ukrayna konusunda bazı görüşmeler yaptıklarını ve bunu kamuoyuna duyurmadıklarını kaydeden Lavrov, "Batı'da kimsenin Ukrayna yönetiminin Nazi, Rusofobik etkisini görmek istemediğini, Ukrayna yönetiminin yasal alana döndürülmesi" gerektiğini vurguladı.