Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın Telegram CEO'sunu gözaltına almasını eleştirdi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın Telegram CEO'sunu gözaltına almasını eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa yönetiminin Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u gözaltına alarak ifade özgürlüğünü çiğnediğini söyledi. Zaharova, uluslararası normların çiğnenmesine tepki gösterenlerin olduğunu belirtti.

28.08.2024 20:18
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa yönetiminin, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'u gözaltına alarak ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili uluslararası normları çiğnediğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Durov'un geçen hafta Fransa'da gözaltına alınmasına değinen Zaharova, "Fransa yönetimi, ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili uluslararası normları kaba şekilde çiğnedi. Paris yetkilileri, basın ve bilgiye eşit şekilde ulaşma konularında hassas olduklarını söylediklerinde iki yüzlülük gösteriyor. Belirttikleri ideallerin tam tersini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, uluslararası normların çiğnenmesine çok sayıda kişinin tepki gösterdiğine dikkati çekerek, "Neoliberal elitler ise sessizliğini koruyor. Bu durumda uluslararası kurumların, ifade ve bilgi özgürlüğü ile ilgili misyonlarını yerine getirmesi, Fransız yetkililerin eylemlerini kınaması gerekiyor." dedi.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinin, Durov'a erişimin sağlanması için Fransa makamlarına başvuruda bulunduğunu anımsatan Zaharova, Fransa'nın buna yanıt vermediğini söyledi.

"Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısı saygısızlık"

AA muhabirinin, "İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bakanın ifadeleri, yurttaşlar dahil İslam'ı benimseyen insanlara saygısızlıktan ziyade, Kudüs'ün kutsal mekanlarının statükosunu kabaca bozuyor. Bu mekanlar, 1994 Ürdün-İsrail Antlaşması'nda yer alan uluslararası yasal temele sahiptir." diye konuştu.

Zaharova, şöyle devam etti:

"Siyonizm taraftarlarının buna benzer açıklamaları ile Gvir ve onu takip edenlerin geçen günlerde Mescid-i Aksa'daki eylemlerinin kınanması gerekiyor. Çünkü bu eylemler kışkırtıcı. Bu tür adımlar, hem İsrail hem de Filistin toplumunda radikal duyguların alevlenmesine yol açıyor, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar doğrultusunda Orta Doğu'da gerginliğin düşürülmesine yönelik uluslararası girişimleri baltalıyor."

"Kiev ile Kursk nedeniyle barış müzakereleri söz konusu olamaz"

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Kursk bölgesine saldırdığını hatırlatarak, "Peki bu şartlarda barış görüşmeleri nasıl ve kimler ile yapılabilir? Elbette, terörist Kiev yönetimiyle barış görüşmeleri söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'ya geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaretini ne şekilde değerlendirdiği yönündeki soruyu cevaplayan Zaharova, stratejik ortaklık seviyesindeki Rusya-Hindistan ilişkilerine değer verdiklerini dile getirdi.

Sözcü Zaharova, "Modi'nin Kiev'e ziyaretini, bağımsız yaklaşık sergileyen diğer ülkelerin girişimlerini olduğu gibi Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne katkıda bulunma girişimi olarak değerlendiriyoruz. Hindistanlı dostlarımız ile Ukrayna meselesine ilişkin diyaloğu sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Zaharova, "buradaki durumun patlamaya meyilli olduğunu" belirterek, "Tüm ilgili tarafları sorumluluk üstlenmeye ve durumun kontrolden çıkmasına yol açacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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