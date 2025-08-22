Rusya Donetsk'te Yeni Başarılar Elde Etti - Son Dakika
Rusya Donetsk'te Yeni Başarılar Elde Etti

22.08.2025 13:13
Rusya, Donetsk bölgesindeki Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar'ı kontrol altına aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta önemli yerlerin kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri birlikleri, Donetsk bölgesinde Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşim bölgelerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son bir haftada Rus ordusunun Ukrayna hedeflerine yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla 6 grup saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, "Saldırılar esnasında Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve onların çalışmasını besleyen enerji tesisleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine Donbas'ta yakıt sağlayan petrol rafinerisi, Sapsan operasyonel taktik füzeleri deposu, yakıt, top ve uzun menzilli insansız hava araçları deposu vuruldu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uzun menzilli insansız hava araçları kontrol merkezleri ve askeri hava üslerinin altyapısına da zarar verildiği ve Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı geçici konuşlanma noktalarının da ateş altına alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 665 uçak, 283 helikopter, 78 bin 990 insansız hava aracı, 625 hava savunma füze sistemi, 24 bin 717 tank ve zırhlı araç, 1588 çok namlulu roketatar, 28 bin 809 obüs ve havan topu ile 40 bin 158 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

???????Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Aleksandro-Şultino yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Donetsk, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

