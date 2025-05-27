Rusya, Donetsk'teki Staraya Nikolayevka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Staraya Nikolayevka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Rus ordusunun Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Staraya Nikolayevka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Vladimirovka ve Belovodı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
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