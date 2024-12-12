Rusya Ekonomisi 2024'te %3,9 Büyüyecek

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MOSKOVA, 12 Aralık (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,9 oranında büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

Novak çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya ekonomisinin son yıllarda dış zorluklara rağmen istikrarlı gelişim sergilediğini belirtti.

2020-2024 döneminde Rus ekonomisinin yaklaşık yüzde 12,7 oranında büyümesinin beklendiğini ifade eden Novak, geçen yıl yüzde 3,6'nın üzerinde bir büyüme kaydedildiğini, bu yıl da yüzde 3,9'luk bir artış beklendiğini sözlerine ekledi.

Başbakan yardımcısı, tahmin edilen büyümenin küresel ortalamanın ve gelişmiş ekonomilerin oranlarının oldukça üzerinde olduğunu kaydetti.

Ülkenin yatırımlarında da güçlü bir artış görüldüğünü vurgulayan Novak, yatırımların 2023'te yüzde 9,8 ve 2024'ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 büyüdüğünü dile getirdi.