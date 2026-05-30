Rusya, Ermenistan Büyükelçisini Moskova'ya Çağırdı

30.05.2026 12:14
Rusya, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasını eleştirerek, büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'in istişareler için Moskova'ya çağrıldığı belirtildi.

Bunun, Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu adımlar, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında işbirliğine zarar veriyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirterek, "Ermenistan yönetiminin, AB'ye yakınlaşma süreci devam ederken, AEB'de bulunma yönündeki yaklaşımı, Rus tarafı için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'ın AB'ye girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği tarım ürünleri için AEB standartlarının artık geçerli olmayacağını bildirmişti.

Ermenistan'daki duruma ilişkin Ukrayna benzetmesi yapan Putin, "Ukrayna'daki kriz, bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
