Rusya, Güney Kore'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı - Son Dakika
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Rusya, Güney Kore'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapması durumunda ikili ilişkilerin bozulabileceği konusunda uyarıda bulundu. Zaharova, Güney Kore'nin aceleci adımlar atmaması gerektiğini belirtirken, Rusya'nın bu duruma kayıtsız kalmayacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta yerel medya, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının ardından Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlama olasılığını yeniden değerlendireceğini bildirmişti.

27.06.2024 11:17
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MOSKOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Güney Kore'yi Ukrayna'ya olası silah sevkiyatı konusunda uyararak bunun ikili ilişkilerin bozulmasına yol açabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Çarşamba günü Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güney Kore'yi Rusya ile olan ikili ilişkilerinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek aceleci adımlar atmaması konusunda uyarmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Güney Kore'ye ait silah ve teçhizatın Ukrayna'ya gönderilmesine kayıtsız kalmayacağını belirten sözcü, Seul'ün Kiev'e silah tedarik etmesinin Rusya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açacağını ifade etti.

Yerel medya geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisine dayandırdığı haberlerinde, Rusya ve Kuzey Kore'nin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamasının ardından Seul'un, Ukrayna'ya silah sağlama olasılığını yeniden gözden geçireceğini bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya, Güney Kore'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı - Son Dakika

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