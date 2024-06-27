Rusya, Güney Kore'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı

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MOSKOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Güney Kore'yi Ukrayna'ya olası silah sevkiyatı konusunda uyararak bunun ikili ilişkilerin bozulmasına yol açabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Çarşamba günü Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güney Kore'yi Rusya ile olan ikili ilişkilerinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek aceleci adımlar atmaması konusunda uyarmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Güney Kore'ye ait silah ve teçhizatın Ukrayna'ya gönderilmesine kayıtsız kalmayacağını belirten sözcü, Seul'ün Kiev'e silah tedarik etmesinin Rusya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açacağını ifade etti.

Yerel medya geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisine dayandırdığı haberlerinde, Rusya ve Kuzey Kore'nin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamasının ardından Seul'un, Ukrayna'ya silah sağlama olasılığını yeniden gözden geçireceğini bildirmişti.