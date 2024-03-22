Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Teröristlere güçle karşılık verilmeli - Son Dakika
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Teröristlere güçle karşılık verilmeli

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaparak, teröristlere güçle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacağını belirtti. Medvedev, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve teröristlerin misilleme amaçlı terörden anladığını ifade etti. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştirenlerin Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse, onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı acımasızca mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilirken güvenlik önlemleri artırıldı.

22.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:18
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.

Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi

Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğünden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi.

ABD, İngiltere, Kanada'nın da dahil bazı ülkeler Rusya'daki vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin aralarından bulunduğu çok sayıda ülkenin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından söz konusu diğer ülkelerin Moskova Büyükelçilikleri de Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.

İsveç ise bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiyesinde bulunmuştu.

Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği de "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Teröristlere güçle karşılık verilmeli - Son Dakika

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